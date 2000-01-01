Виды работ; Цены;

Диагностика телефона; от 2000 до 8000; Записаться button=#popup:uslugi Замена сенсорного стекла; от 5000 до 150000; Записаться button=#popup:uslugi Замена дисплея; от 2000 до 300000; Записаться button=#popup:uslugi Ремонт / замена корпусных деталей; от 1000 до 100000; Записаться button=#popup:uslugi Замена разъема зарядки; от 1000 до 50000; Записаться button=#popup:uslugi Замена слухового динамика; от 2500 до 45000; Записаться button=#popup:uslugi Замена микрофона; от 4000 до 125000; Записаться button=#popup:uslugi Замена полифонического динамика; от 1500 до 95000; Записаться button=#popup:uslugi Замена аккумуляторной батареи; от 2000 до 85000; Записаться button=#popup:uslugi Чистка после залития; от 4000 до 25000; Записаться button=#popup:uslugi Прошивка телефона; от 1500 до 25000; Записаться button=#popup:uslugi Замена шлейфов и датчиков; от 3500 до 75000; Записаться button=#popup:uslugi