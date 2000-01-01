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РЕМОНТ ТЕЛЕФОНОВ И НОУТБУКОВ АЛМАТЫ

с гарантией результата!

за 1 день
Большинство поломок ремонтируется за 30 минут (замена экрана, замена разъема питания, чистка системы охлаждения и т.д.). Более сложные поломки занимают 1-3 дня (ремонт материнской платы и т.д.).
Мы дорожим своей репутацией, поэтому предоставляем гарантию на все работы от 3 месяцев и несем полную ответственность за гарантийные обязательства.
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Если ваш телефон сломался…
При длительной эксплуатации мобильного устройства пользователи зачастую встречаются с разнохарактерными проблемами. Высокий профессионализм специалистов позволяет исправлять большое количество основных неполадок. К наиболее распространенным видам неисправностей относятся:

  • Механические повреждения, возникающие при падении устройства с высоты или вследствие удара, в том числе проблемы с тачскрином, матрицей
  • Образование трещин на дисплее
  • Системные сбои при попытке обновления операционной системы
  • Прекращение нормальной работы аккумулятора и проблемы при заряде батареи
  • Засорение разъемов, микрофона и динамиков пылью
  • Нестабильное функционирование отдельных приложений

Ремонт сотовых телефонов в Москве, осуществляемый сервисным центром SMART SERVICE, позволяет наиболее оптимальным способом устранить все обнаруженные неисправности. За все время своей деятельности нам удалось успешно выполнить ремонт различных гаджетов и завоевать доверие клиентов.

Знакомые проблемы? Пора исправлять ситуацию!
  • Проконсультируем.
  • Скажем точный срок ремонта.
  • Восстановим гаджет на 100%
Почему стоит выбрать именно нас?
Сотрудники сервисного центра постоянно совершенствуют навыки работы и относятся к ремонту мобильных устройств с максимальной ответственностью
Ежедневно сталкиваясь с различными видами неполадок, специалисты изучают тонкости по их оперативному устранению
Перед началом работы осуществляется бесплатная диагностика устройства, в ходе которой удается выявить полный список проблем, подлежащих исправлению
При возникновении необходимости замены деталей используются оригинальные комплектующие со склада сервисного центра
На все виды проводимых работ выдается собственная гарантия
После того, как ремонт телефонов закончен, владельцы устройств могут получить рекомендации по дальнейшей эксплуатации телефонов
Цены на ремонт
Стоимость ремонта зависит от модели телефона. На складе есть запчасти под все популярные модели .
Уточняйте стоимость запчастей по телефону.
«SMART SERVICE» – профессиональный сервисный центр по ремонту .