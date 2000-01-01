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Если ваш телефон сломался…
При длительной эксплуатации мобильного устройства пользователи зачастую встречаются с разнохарактерными проблемами. Высокий профессионализм специалистов позволяет исправлять большое количество основных неполадок. К наиболее распространенным видам неисправностей относятся:
Механические повреждения, возникающие при падении устройства с высоты или вследствие удара, в том числе проблемы с тачскрином, матрицей
Образование трещин на дисплее
Системные сбои при попытке обновления операционной системы
Прекращение нормальной работы аккумулятора и проблемы при заряде батареи
Засорение разъемов, микрофона и динамиков пылью
Нестабильное функционирование отдельных приложений
Ремонт сотовых телефонов в Москве, осуществляемый сервисным центром SMART SERVICE, позволяет наиболее оптимальным способом устранить все обнаруженные неисправности. За все время своей деятельности нам удалось успешно выполнить ремонт различных гаджетов и завоевать доверие клиентов.
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Почему стоит выбрать именно нас?
Сотрудники сервисного центра постоянно совершенствуют навыки работы и относятся к ремонту мобильных устройств с максимальной ответственностью
Ежедневно сталкиваясь с различными видами неполадок, специалисты изучают тонкости по их оперативному устранению
Перед началом работы осуществляется бесплатная диагностика устройства, в ходе которой удается выявить полный список проблем, подлежащих исправлению
При возникновении необходимости замены деталей используются оригинальные комплектующие со склада сервисного центра
На все виды проводимых работ выдается собственная гарантия
После того, как ремонт телефонов закончен, владельцы устройств могут получить рекомендации по дальнейшей эксплуатации телефонов
Цены на ремонт
Виды работ; Цены;
Диагностика телефона; от 2000 до 8000; Записаться button=#popup:uslugi
Замена сенсорного стекла; от 5000 до 150000; Записаться button=#popup:uslugi
Замена дисплея; от 2000 до 300000; Записаться button=#popup:uslugi
Ремонт / замена корпусных деталей; от 1000 до 100000; Записаться button=#popup:uslugi
Замена разъема зарядки; от 1000 до 50000; Записаться button=#popup:uslugi
Замена слухового динамика; от 2500 до 45000; Записаться button=#popup:uslugi
Замена микрофона; от 4000 до 125000; Записаться button=#popup:uslugi
Замена полифонического динамика; от 1500 до 95000; Записаться button=#popup:uslugi
Замена аккумуляторной батареи; от 2000 до 85000; Записаться button=#popup:uslugi
Чистка после залития; от 4000 до 25000; Записаться button=#popup:uslugi
Прошивка телефона; от 1500 до 25000; Записаться button=#popup:uslugi
Замена шлейфов и датчиков; от 3500 до 75000; Записаться button=#popup:uslugi
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Стоимость ремонта зависит от модели телефона. На складе есть запчасти под все популярные модели . Уточняйте стоимость запчастей по телефону. «SMART SERVICE» – профессиональный сервисный центр по ремонту .